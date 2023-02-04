Идет снег, но в Бахмуте жарко, – лейтенант Нацгвардии об аде в городе
Бахмутское направление остается самым горячим на всей линии фронта. Наши военные ежедневно предпринимают титанические усилия, чтобы удержать врага.
Об этом в эфире телемарафона сообщил лейтенант НГУ Евгений Оропай. По его словам, враг усилил давление на все позиции Сил обороны.
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ВСУ не сдают позиций
Оропай рассказал, что буквально вчера по городу оккупанты совершили массированный артиллерийский обстрел и пехотный штурм.
Ни одна позиция не сдалась и не отошла, несмотря на то, что обстрелы продолжались почти 4 часа,
– сказал военный.
Он пояснил, что активность врага фиксируется в основном в ночное время. В частности, оккупанты применяют артиллерию, вылазки разведки и штурмы.
Сколько вагнеровцев осталось под Бахмутом
Лейтенант НГУ рассказал, что на Бахмутском направлении ВСУ уничтожили около 80% вагнеровцев, поэтому под Бахмутом их почти не осталось. На их позиции пришли регулярные войска России.
Однако военный уверен, что желание Путина захватить Донецкую область до марта не исполнится. Наши воины настроены на победу и будут сражаться до конца.
Какая ситуация в Бахмуте
- Российские оккупанты утверждают, что якобы захватили Бахмут, где последние несколько месяцев продолжаются ожесточенные бои. Однако спутниковые снимки подтверждают, что российские войска действуют в окрестностях Бахмута.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские Силы обороны не отойдут от Бахмута и начнут деоккупировать захваченную россиянами территорию Востока. Это произойдет, если наше государство как можно быстрее получит дальнобойное оружие. Глава государства подчеркнул, что сдавать Бахмут никто не будет.
- 2 февраля нацгвардейцы в юго-восточной окраине Бахмута обнаружили два вражеских самолета Су-25 на расстоянии трех километров. Цель была увлечена стрелком-зенитчиком ПЗРК "Игла-1" и произведен пуск.
- Спикер Восточной группировки Вооруженных сил Сергей Череватый информировал, что на Бахмутском направлении ежесуточные потери оккупантов идут на сотни.