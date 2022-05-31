Лекарством и салфетками Россию не остановишь, – президент Словакии о помощи Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова посетила Киев. Она провела встречу с Владимиром Зеленским и посетила места, где россияне совершили ужасные преступления против мирных украинцев.
Словакия стала мощным партнером Украины по борьбе с российскими оккупантами. Она отстаивает наши интересы в ЕС и старается всячески содействовать победе Украины над врагом.
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Помощь от Словакии
На совместном брифинге с Владимиром Зеленским Зузана Чапутова сообщила, что Словакия продолжит активно поддерживать Украину. Весь цивилизованный мир должен не только восторженно наблюдать за нашей страной, но и активно помогать ей в борьбе с захватчиками.
Позиция Словакии четкая – мы поддерживаем Украину с самого начала войны. Гуманитарно, политически, оказываем военную помощь. Надо понимать, лекарством и салфетками мы не сможем остановить агрессию России, поэтому мы предоставляем и продолжаем оказывать военную помощь,
– сказала Чепутова.
Также она добавила, что через Словакию прошло до 400 тысяч беженцев из Украины, они получают всю возможную помощь, а словацкий народ очень солидарен с нашим народом и делает все, чтобы в Словакии беженцы чувствовали себя как дома.
Кроме того, Словакия всегда поддерживает все санкции против России и всячески отстаивает предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.
Война России против Украины: главное о последних событиях
- Российские кафиры смогли ворваться в Северодонецк, сейчас они контролируют большую часть города, продолжаются уличные бои. Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, населенный пункт не оцеплен. Кроме штурма кафиры полностью уничтожают Северодонецк, как это раньше сделали с Рубежным и Попасной. Гражданская инфраструктура уничтожена полностью, 60% жилых зданий не подлежат восстановлению, еще 30% получили тяжелые повреждения.
- Приграничные районы Сумской области снова оказались под огнем вражеских минометов. Среди военных потерь нет, техники не повреждения. Ситуация в отношении мирного населения уточняется. Попыток наступательных действий российские кафиры не предпринимали.
Смотрите видео брифинга Владимира Зеленского и Зузаны Чапутовой