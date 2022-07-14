Когда начнет действовать ленд-лиз для Украины: объяснение Белого дома

Украина продолжает получать военную помощь от международных партнеров. Но пока не говорится о ленд-лизе. Он начнет действовать в скором времени.

В Белом доме отметили, что сначала нашему государству выделяют бесплатную военную помощь. Вот как только она закончится, тогда заработает ленд-лиз, которого в Украине все ждут.

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В приоритете помощь по безопасности

Чиновник из Белого дома подчеркнул, что сейчас в США в приоритете именно помощь. Речь идет о том вооружении, за которое нашему государству не нужно будет впоследствии платить.

Зато ленд-лиз – другой вид военной помощи. Согласно ему, Украина должна будет вернуть деньги за ту технику, которую нам предоставили. Пока же наше государство получает вооружение, предусмотренное рядом программ и инициатив. Например, USAI – Инициатива содействия безопасности в Украине – и программе полномочий президента США.

В Белом доме подчеркнули, что оружие Украина получает именно благодаря программам, озвученным выше. Для их реализации используются деньги, которые ранее выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о 40 миллиардах долларов. Более половины этой суммы будет направлено именно на вооружение нашего государства.

Лэнд-лиз подписали более 2 месяцев назад

Соответствующую сумму необходимо потратить до конца сентября 2022 года. Именно в это время будет завершение фискального года в Соединенных Штатах.

Нелишне будет напомнить, когда именно президент США подписал закон о ленд-лизе. Это произошло 9 мая. И хотя оружия, предоставленного по этой программе, Украина еще не получила, наше государство обеспечивают необходимым международные партнеры просто так.

Ежедневно в Украину привозят все новое и новое военное оборудование. Кроме того, наши защитники и защитницы проходят обучение, чтобы более эффективно уничтожать врага. Чего только стоят ракетные установки HIMARS. Ими ВСУ метко превращает в руины вражеские склады, а также командные пункты. Все это уже приближает нас к победе и освобождению территорий от оккупации.

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