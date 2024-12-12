Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025: поддержали ли ленд-лиз Украине

В США Палата представителей приняла оборонный бюджет на 2025 год. Впрочем, утвержденный документ не предусматривает возможность ленд-лиза для Украины.

Соответствующее решение поддержал 281 конгрессмен, против голосовали 140 законодателей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на госпожу посол Украины в США Оксану Маркарову.

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Что известно об одобренном бюджете

В этом году, как объясняет Маркарова, законопроект об оборонном бюджете на 2025 год (NDAA), утвержденный Сенатом, содержал положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, и посольство Украины в США активно адвокатировало его.

Однако законопроект, утвержденный Палатой представителей не содержал такого положения. В консолидированном тексте законопроекта соответствующее положение не включено. Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма,

– заявила она.

По ее словам, в документе не закладывают средства на Инициативу по безопасности поддержки Украины (Ukraine Security Assistance Initiative), поскольку финансирование на нее на 2025 год "авансом" заложили в прошлогодний закон, оно достигает 300 миллионов долларов.

Следующим шагом должно стать одобрение NDAA Сенатом США, которое ожидается на следующей неделе.

К слову, недавно США объявили о пакете помощи Украине на 988 миллионов долларов с ракетами и беспилотниками. Речь идет прежде всего о выделении помощи в рамках Инициативы по предоставлению помощи в сфере безопасности Украине (USAI).