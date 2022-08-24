Переломный момент: как именно и когда ленд-лиз изменит ход войны россии против Украины

Бывший президент США Франклин Рузвельт подписал ленд-лиз 11 марта 1941 года. Он помог положить конец Второй мировой войне. А уже 9 мая 2022 года, во время российского дня победобеседия, москва получила оплеуху в виде этого исторического документа.

В этот раз масштабную поддержку получат уже не все американские союзники, а только Украина. Благодаря стратегическому партнерству с США, украинские Вооруженные Силы получили возможность превзойти россию в количестве и качестве вооружений.

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Вспомнить только Вторую мировую и только СССР. "Советы" получили около 15 тысяч самолетов, 7 тысяч танков, более 50 тысяч джипов, 375 тысяч грузовиков и сотни тысяч других видов транспорта, оружия и даже одежды.

Не ленд-лизом единственным

Ленд-лиз – это программа, согласно которой союзники США получали технику, боеприпасы и комплектующие к оружию, чтобы победить нацистскую чуму. За 4 года этой программы союзники получили от Вашингтона оружие в 50 миллиардов долларов. По сегодняшним меркам – это почти 700 миллиардов.

Лэнд-лиз – не единственная программа помощи от США. Еще одна не менее важная – это пакет помощи на 40 миллиардов долларов, в рамках которого ВСУ получили дроны, контрбатарейные радары, артиллерийские установки, РСЗО и множество другой техники, необходимой для эффективного противостояния врага.



Байден подписывает закон о ленд-лизе / Фото из твиттера Angela Perez

Когда эта программа помощи закончится, примерно в конце сентября, и начнется ленд-лиз. Он поможет не только одержать победу, но и наконец закончить войну.

Это даст шанс совместно с США развивать оборонный сектор Украины, создавать что-нибудь новое уже после победы. Эта программа – идеальный пример партнерства созданного ради победы и достижения мира.

Что означает ленд-лиз конкретно для Украины

Это программа, позволяющая Штатам отдавать Украине в долг или лизинг военное оборудование по упрощенной процедуре. То есть, Белый Дом будет предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения, не дожидаясь выделения средств для этого от Конгресса.

Простыми словами, в ВСУ говорят, что нужно, а в США – дают. Или хотя бы говорят, имеют ли это на балансе. Однажды такая программа помогла преодолеть нацизм, так же однажды упадет и рашизм.

Обратите внимание В США говорят, чтобы вместо ленд-лиза оказывать Украине безвозвратную помощь, – политолог

Нужно ли будет возвращать деньги за ленд-лиз

Да, возвращать нужно, но это не значит, что возвращение будет требовано сразу. Великобритания за свои долги рассчиталась в 2006 году. То есть у них этот процесс растянулся на 46 лет. А у россии официально до сих пор есть долг перед США.

Впрочем, как бы дорог ни был ленд-лиз, он даст Украине возможность и импульс выиграть войну и сохранить сотни тысяч украинских жизней. А это – важнее любых долгов.

И главное, что ленд-лиз четко демонстрирует и нам, и нашим врагам, что какими бы серьезными, какими бы преступными и террористическими ни были угрозы и действия россии – мы в этой борьбе не сами.

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Какое именно оружие предполагает эта программа

Ответ довольно прост – весь. Всю, кроме оружия массового поражения и компонентов к нему. Однако надо помнить, что на фронте важно не только оружие, но и транспорт.

К примеру, грузовики, которые могут быстро и в больших количествах доставлять боеприпасы на линию фронта.

Бронетранспортеры, которые будут безопасно довозить военных на позиции.

Тягатели к гаубицам, контрбатарейные радары и многие другие важные для фронта вещи.

Важное уточнение – ленд-лиз – это еще и обучение украинских военных. Этот процесс просто критически необходим для правильного и самое главное эффективного использования такого вооружения.

Трудно даже описать сколько именно и какое оружие получит Украина в рамках этой программы. К примеру, уже сегодня Минобороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний. И все это оружие, которое американцы готовы производить для Украины, чтобы совместно победить в этой непростой борьбе.

Кстати Заводы США уже работают в три смены, – Жданов рассказал, чего ждать от ленд-лиза.

Байден изменил ход истории

Когда 46 президент США Джо Байден подписал этот указ – он изменил ход истории. Ведь стратегическое партнерство США и Украины, помощь, поддержка и совместная работа и противодействие врагу обязательно приведут к победе.

Только общими усилиями можно преодолеть большое зло, которое сегодня угрожает не только Украине, но всему цивилизованному миру.

Исторический миг – как Байден подписывал ленд-лиз: смотрите видео