Ленд-лиз – это участие США в войне без отправки военных, – Резников

Министр обороны Украины отметил, что если США предоставили Украине ленд-лиз, это значит, что Капитолий верит в победу ВСУ над российскими оккупантами.

По мнению Резникова, таким образом, США фактически хотят быть нашими партнерами в победе над Россией. Об этом он заявил во время единственного телемарафона, сообщает 24 канал.

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Он вспомнил события Второй мировой войны, когда решение США вступить в войну против Гитлера изменило историю. Он также заявил, что как Черчилль тогда убедил США оказать помощь, так и Владимир Зеленский убедил Штаты оказать Украине поддержку.

Министр обороны также отметил, что ленд-лиз – это, по сути, участие в войне, но без привлечения военных.

Ленд-лиз – это еще одно подтверждение принятия решений в Белом доме, в Капитолии, что они принципиально хотят быть нашими партнерами в этой победе... Ленд-лиз – это, по сути, участие в этой войне, настроенное на победу. Прагматизм американцев нам с вами известен – они точно хотят победить,

– добавил Резников.

Он также подчеркнул, что окончательный текст ленд-лиза мы увидим, когда его подпишет Байден. Самая большая его доля всем известна – это вооружение. Но там может быть финансирование и гуманитарная помощь.

Для чего нужен ленд-лиз

Он предоставит президенту США расширенные полномочия по оборонной помощи Украине. Таким образом, можно без лишней бюрократии быстро передавать любое оружие – от патронов и танков до самолетов и ПВО. То есть, Украина подает запрос, Белый дом его рассматривает и после одобрения сразу передает в Украину. Все финансовые вопросы и долги будут решать уже тогда, когда это будет актуально.

Ленд-лиз для Украины: что известно

Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз Украине. Решение поддержали 417 голосами, против выступили только 10 человек.

Теперь документ должен подписать Джо Байден. Ходят слухи, что президент США планирует это сделать 9 мая – в "особый" для России день.

По словам Владимира Зеленского, программа ленд-лиза поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на украинской территории.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак также считает, что предоставление ленд-лиза означает, что США уверены в победе Украины над Россией.

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