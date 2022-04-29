Ленд-лиз поможет Украине и всему миру преодолеть идейных наследников нацистов, – Зеленский

Конгресс США проголосовал за ленд-лиз для Украины. Эта программа поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну на нашей территории.

Об этом заявил Владимир Зеленский в новом видеообращении, сообщает 24 канал.

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"Я благодарен США, президенту Джо Байдену и Конгрессу за аналог знаменитой программы ленд-лиза, которая очень поможет в борьбе против России, против российских захватчиков", – заметил президент.

По словам Зеленского, эта программа очень помогла в борьбе с нацистами во времена Второй мировой войны.

Я уверен, что сейчас ленд-лиз поможет Украине и всему свободному миру преодолеть идейных наследников нацистов, развязавших войну против нас на нашей земле,

– подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что ленд-лиз и другие программы поддержки Украины – это конкретное доказательство того, что свобода и сейчас умеет защищаться от тирании.

Что известно о ленд-лизе для Украины

Палата представителей Конгресса США 28 апреля проголосовала за ленд-лиз для Украины. Теперь документ будет передан на подпись Джо Байдену.

Соответствующее решение было поддержано 417 голосами. Против него выступили 10 человек.

Перед началом голосования президент США опубликовал твит, в котором в очередной раз подчеркнул поддержку Украины. По его словам, американская сторона продолжит оказывать военную помощь нашему государству.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что законопроект предусматривает предоставление президенту США расширенных полномочий в передаче или предоставлении в аренду оборонных средств.

Стоит отметить, что последний ленд-лиз применяли во время Второй мировой войны. Тогда США передавали оружие европейским странам, боровшимся против гитлеровской Германии.

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