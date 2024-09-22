В рамках 57-го обмена пленными домой вернулись более 150 украинцев. Среди них была 26-летняя Ление Умерова, которая пробыла в неволе почти 2 года.

В первом после освобождения интервью телеканалу "Мы – Украина" девушка рассказала, как ее и других пленников везли на обмен.

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Путь домой

По словам крымской татарки, их привезли в Брянск.

Нас заводили с мешками на голове. Проводили медобследование, там было очень строго,

– вспоминает Ление.

Девушка рассказывает, что вокруг них были люди в балаклавах и форме, вероятно спецназ. Они относились очень строго. Там Ление и другие украинцы провели двое суток.

Умерова говорит, что на утро замерзла и попросила выдать ей личные вещи. Когда просьба крымчанки была выполнена, она поняла, что их везут на обмен.

Напомним, что 26-летняя Ление Умерова попала в неволю в декабре 2022 года. После оккупации Крыма девушка уехала в Киев. Там она училась и работала. Ее родители оставались на оккупированном полуострове, и она время от времени навещала их. В 2022 году отец Ление заболел раком, и она решила вернуться в Крым, чтобы ухаживать за ним. Девушку задержали на пути к родителям на грузино-российской границе. Впоследствии ее обвинили в шпионаже.