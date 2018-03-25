Lenovo S5 и Sony Xperia XZ2: обзор преимуществ и недостатков новых смартфонов
После MWC 2018 (Mobile Word Congress) мир смартфонов обогатился не одной новинкой. Внимание участников конференции привлек телефон от компании Sony, которая решила изменить привычный дизайн своего телефона на более трендовый. А совсем недавно китайский гигант Lenovo представил новинку, которая может побороться за звание флагманского смартфона.
Мы решили сравнить два качественных смартфона Lenovo S5 и Sony Xperia XZ2 и определить, какие они имеют преимущества и недостатки.
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Дизайн
Флагман от Sony получил модный сейчас безрамочный дизайн. Прочное стекло Corning Gorilla Glass 5 прикрывает заднюю и переднюю панель телефона. Здесь возникает первый недостаток такого решения. Ведь на стекле остаются отпечатки пальцев и оно быстро загрязняется. Однако, если вы собираетесь носить телефон в чехле, то это не так уж и страшно.
Торцы телефона прикрыты алюминиевыми рамками. Сканер отпечатков пальцев разработчики расположили чуть выше середины под модулем основной камеры, довольно удобно, ведь не нужно искать сканер, чтобы его разблокировать. Xperia XZ2 представлен в 4 цветах: изменчивый серебристый, глянцевый черный, глубокий зеленый и пепельно-розовый.
Цвета нового Sony Xperia XZ2
Что касается новинки от Lenovo, то корпус S5 изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава серии 6000 путем фрезерования на станке с ЧПУ из цельной заготовки. Сканер отпечатков пальцев в Lenovo S5 на привычном месте – на задней крышке.
Отдельно сообщается о применении передовых технологий литья под давлением, шлифовки, анодировании, пескоструйной обработке задней панели и алмазной огранке фасок. Вариантов цветового исполнения корпуса будет два – черный и красный.
Новый Lenovo S5 будет представлен только в двух цветах
Дисплей и камера
Модель Sony Xperia XZ2 оснащена 5,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и соотношением сторон 18: 9, основной камерой с сенсором Sony IMX400 на 19 мегапикселей и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Камера Motion Eye способна записывать видео в формате 4K HDR, а также снимать в режиме суперзамедленной съемки (Super slow motion) со скоростью 960 кадров в секунду в формате Full HD.
Lenovo S5 получил трендовый дисплей с соотношением сторон 18: 9 и тонкими рамками по периметру. В этом случае использовали панель с IPS диагональю 5,7 дюйма и разрешением FHD + (2160 х 1080 пикселей). Передняя панель прикрыта защитным 2.5D-стеклом с покатыми краями.
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Основная камера сдвоенная, а один из ее 13-мегапиксельных модулей – монохромный. В смартфоне есть фазовая автофокусировка и двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера на 16 мегапикселей и поддерживает технологию распознавания лиц. Кроме того, родное приложение камеры умеет также сканировать QR-коды и штрих-коды.
Основные характеристики телефона
Аппаратной основой Sony Xperia XZ2 стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 845, который, к слову, еще никто не использовал в своих смартфонах, 4 Гигабайт оперативной и 64 гигабайт встроенной флэш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 400 ГБ. Аккумулятор имеет емкость 3180 миллиампер часов с возможностью быстрой зарядки и беспроводной зарядки стандарта QI. Смартфон работает под операционной системой Android 8.0 Oreo.
Поддерживаются две SIM-карты, VoLTE и LTE Cat.18, есть порт USB 3.1 Type-C. Также телефон оборудовали стереодинамиками, однако отказались от 3,5 миллиметрового разъема для наушников. На смартфоне присутствует защита от воды и пыли уровня IP65 / 68.
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Lenovo S5 построен на однокристальной платформе Qualcomm Snapdragon 625. Оперативной памяти может быть 3 или 4 Гигабайта, а флэш-памяти - 32, 64 или 128 гигабайт. Расширить последнюю можно картами microSD объемом до 128 Гигабайт, но тогда придется пожертвовать вторым слотом для SIM-карты.
Аккумулятор в Lenovo S5 имеет емкость 3000 миллиампер часов. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с фирменной оболочкой ZUI 4.0 и экранными жестами U-Touch.
Эргономичность (размеры и габариты)
Размеры Sony Xperia XZ2: высота – 153 миллиметра, толщина – 72 миллиметра, а ширина – 11,1 миллиметра. Вес смартфона – 198 граммов. Стоит отметить, что благодаря материалу, форме и размерам телефон отлично лежит в руке.
Lenovo S5 оказался на несколько миллиметров больше чем новинка от Sony, однако и значительно легче. Высота смартфона составляет 154 миллиметра, толщина – 73,5 миллиметра, а ширина – 7,8 миллиметра. Вес телефона составляет 155 граммов.
Новинка Lenovo S5
Цена
Недавно представленный японский Xperia XZ2 можно будет приобрести по предварительному заказу уже в конце марта за почти 25 тысяч гривен (почти 950 долларов). Однако те, кто закажут телефон предварительно, будут иметь приятный бонус в размере 4 тысяч гривен, сообщает официальный представитель Sony в Украине.
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Телефон от китайской фирмы Lenovo находится в ценовой категории до 300 долларов (7800 гривен). К примеру, версию с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гигабайтами флэш-памяти можно будет приобрести за 157 долларов (около 4 тысяч гривен). Топовая версия с 4 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайт флэш-памяти обойдется пользователям в 236 долларов (6100 гривен).
Стоит заметить, что продажа Lenovo в Китае началась 23 марта. Первую партию смартфонов раскупили за 2 минуты.