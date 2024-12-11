Во Львове запустили приложение "Леокарт" для оплаты проезда: как пользоваться

В среду, 11 декабря, во Львове презентовали мобильное приложение "Электронный билет Леокарт" для оплаты проезда в общественном транспорте. Он уже доступен к загрузке на цифровых платформах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Для чего нужно приложение Леокарт

Так, сейчас через мобильное приложение "Электронный билет ЛеоКарт" можно приобрести общие пересадочные билеты, а позже и абонементы. Оно уже доступно для загрузки в AppStore и Google Play.

С запуском мобильного приложения динамика по безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Львова будет еще лучше. Я думаю, что этот процент наличных снизится до 5-4%,

– отметил мэр Львова Андрей Садовый.

В то же время Садовый указал, что это еще один шаг к комфорту и уменьшению использования наличных для оплаты проезда. Он отметил, что в этом году количество пассажиров, которые оплачивают карточкой или телефоном, выросла до 91%.

Как оплатить проезд с помощью приложения во Львове

Стоимость одной поездки с приложением является такой же, как и при оплате общей Леокарт – 13 гривен.

Чтобы оплатить проезд мобильным приложением необходимо загрузить приложение, выбрать билет, указать количество пассажиров и количество билетов, которые человек хочет приобрести.

Далее надо произвести оплату и активировать билет. Он будет содержать QR-код. Тогда телефон с билетом нужно приложить к считывателю QR-кодов на валидаторе в транспорте (в правом верхнем углу экрана). Если оплата успешная – на валидаторе появится зеленая отметка,

– объясняют в облсовете.

В течение 40 минут пассажиры могут осуществлять бесплатные пересадки. Билет является действительным до окончания поездки.