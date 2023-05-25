Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева

Депутаты Киева лишили звания почетного гражданина Леонида Брежнева. Также это звание забрали у других членов коммунистических партий, в частности, у бывшего украинского премьера.

Городские депутаты столицы лишили званий "Почетный гражданин Киева" тех, кто в разное время входил в Коммунистическую партию, в том числе советский генсек Леонид Брежнев.

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Кого лишили звания "Почетный гражданин Киева"

Звания "Почетный гражданин города Киева" лишили лиц, избранных и работавших на руководящих должностях Коммунистической партии СССР, Коммунистической партии Украины и Коммунистической партии другой союзной республики бывшего СССР, начиная с секретаря районного комитета и выше.

А также тех, которые были избраны и работали на руководящих должностях, начиная с должности секретаря ЦК ЛКСМУ и выше или были штатными работниками или негласными агентами в КГБ СССР, КГБ УССР, КГБ других союзных республик бывшего СССР, в Главном разведывательном управлении министерства обороны СССР. и окончили высшие учебные заведения КГБ СССР, кроме технических специальностей.

За соответствующее решение проголосовали 82 депутата Киевсовета.

Брежнев и компания: кто больше не почетный гражданин Киева

Звание почетного гражданина Киева лишили 6 человек: