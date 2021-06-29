Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце
Источник:LIGA.net
Первый украинский президент Леонид Кравчук перенес операцию на сердце. Политика прооперировали 29 июня.
Операция была плановой и прошла без осложнений. Эту информацию подтвердил украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Другими подробностями он не поделился.
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"Да, операция была", – отметил Арестович и добавил, что накануне Кравчук попросил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.Обратите внимание! В 2017 году Леонид Кравчук уже обращался к хирургам. Политику, которому в то время было 83 года, провели стентирование сердца.
Как пишет ТСН, сейчас первый украинский президент и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе находится в больничной палате. Он набирается сил после операции.
Отметим, что 28 июня Кравчук впервые за много лет пропустил заседание Рады ко Дню Конституции. Туда пришли предыдущие украинские лидеры: Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко
Что известно о Леониде Кравчуке
Источник: "Википедия"
- Политик родился в селе Большой Житин (ныне – Ровненская область) 10 января 1934 года, то есть сейчас ему 87. Первый президент Украины после обретения ею независимости.
- Был также депутатом Верховного Совета УССР X и XI созывов. Народный депутат Украины в 1990 – 1991 (в то время возглавлял парламент) и 1994 – 2006 годах.
- В 2020 году Кравчук стал председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию российско-украинского конфликта на Донбассе.