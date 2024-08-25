Участвовал в операции на Курщине: на фронте погиб воин из Бучи Леонид Лавренчук

На войне погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Леонид Лавренчук. Он участвовал в операции на Курщине.

Защитнику был 51 год. Он был участником Революции Достоинства, защищал Украину еще в зоне АТО с 2014 года, а после полномасштабного вторжения России в Украину сразу добровольно ушел на фронт.

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Леонид Лавренчук служил в самых горячих точках фронта

Леонид участвовал в боях в Курской области и служил в самых горячих точках фронта. Мужчина трагически погиб от российского дрона 20 августа 2024 года на Сумщине.

Настоящий патриот и верный побратим неоднократно получал тяжелые ранения, но продолжал защищать нашу независимость до последнего. Искренний и убедительный в своем патриотизме и человечности, надежный друг, прекрасный, светлый и добрый человек. Таким навеки останется Леонид в нашей памяти,

– написал мэр Бучи Анатолий Федорук.

У павшего воина остался 6-месячный сын Богдан.

"Мы так о нем мечтали и ждали. Леонид был лучшим мужем и отцом", - сказала его жена Алла.

В воскресенье, 25 августа, защитника похоронили в родной Буче на Аллее Героев.