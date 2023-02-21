"Эти Леопарды, как Мерседесы": как украинские бойцы учатся ездить на немецких танках

Украинские защитники поражают весь мир тем, как быстро овладевают новыми видами вооружения. Сейчас защитники учатся ездить на немецких танках Leopard 2.

Украинские военные довольны танками Leopard 2. Находящийся на учебе защитник сравнил танки с автомобилем Mercedes.

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Военный заметил, что именно Leopard 2 принесут прорыв в войне России с Украиной.

Важно, чтобы мы использовали это современное оружие с умом, это принесет прорыв, и мы в конце концов победим, – заявил воин журналистам.

Кроме того, защитников попросили оценить, как немецкие танки отличаются от советских. Герой ВСУ отметил, что люди могут представить себе это как разницу между Mercedes и "Жигулями".

Какой танк станет базовым для ВСУ

Алексей Резников заявил, что именно немецкий Leopard 2 станет базовым танком для воинов ВСУ.

"Мы имеем британские Challenger 2, американские Abrams, немецкие Leopard 2. Но основной платформой будут Leopard 2, потому что их больше", – подчеркнул министр обороны.

Кроме того, он добавил, что время покажет, какой самолет станет базовым в Украине. По состоянию на февраль 2023 года украинские герои готовы учиться на американских F-16, британских Eurofighter Typhoon и шведских Gripen.