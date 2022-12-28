Пока Германия не решается: по какому механизму Украине могут передать танки Leopard 2
Международные партнеры пока не передают Украине танки Leopard 2. Однако есть некоторые небольшие сдвиги в этом важном вопросе.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его словам, к этому вопросу нужно относиться прагматично.
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Если говорить о передаче этих танков, то следует понимать, что их желательно было бы получить их на батальон или бригаду. Это – не 1 или 2 единицы.
Когда речь идет о передаче этих боевых машин, нужно понимать, что передавать их нужно батальонными или бригадными комплектами. Начиная с 31 единицы танков на батальон. А чтобы масштабно все повлияло на боевые действия, то стоит сразу выходить на сотню и более.
– заметил Катков.
Есть незначительные сдвиги в этом вопросе
Катков объяснил, что танк – не самый распространенный тип боевой техники на Западе. Вся Германия имеет более 200 танков, Франция – около 220, а Великобритания – где-то на уровне 200. Такая картина приблизительно во всех странах Европы.
Впрочем, есть некоторые сдвиги в этом вопросе. Недавно два депутата парламента Финляндии призвали власти страны принять решение о передаче танков Leopard 2 Украине. Они предложили механизм, согласно которому страны Европы, использующие эту боевую машину, совместно поделились бы собственными танками из Украины.
Было бы хорошо, если бы, условно, 5 – 10 стран, имеющих их на вооружении, согласились передать Leopard 2 для ВСУ. Например, все находящиеся на хранении и 10% от строя. Это может прекрасно закрыть потребности ВСУ, о которых объявил Залужный, в 300 танков.
– отметил Катков.
Почему Украина до сих пор не получила танки Leopard 2 от Европы: смотрите видео
Несмотря на это, находящиеся на хранении танки могут быть в плохом состоянии. Это и произошло в случае с Испанией, которая якобы готова была еще раньше передать эти Leopard 2.
Однако говорить о чужом военном имуществе легко. Нужно ждать и надеяться, что Запад начнет поставлять западные танки в Украину.
Передача танков Leopard 2 для Украины: коротко
- Украина нуждается в танках Leopard 2, чтобы усилить собственные возможности для контрнаступательных операций. Они технологически лучше большинства российских машин.
- Ранее канцлер Олаф Шольц отметил, что Германия не будет передавать Украине танки в одностороннем порядке. Ситуация может измениться, если кто-нибудь из партнеров сделает это первым. Хотя США в свое время дали "зеленый свет" Германии на поставку такой техники.
- Вместо этого значительная часть немцев не поддерживают поставки немецких танков для Украины. Против выступают 45% граждан Германии.
- Впрочем, украинские дипломаты работают над решением проблемы передачи этих танков для Украины.