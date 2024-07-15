Испания передает новую партию танков Leopard 2А4

Испания начала передачу Украине новой партии военной помощи. В частности, в нее входят 10 боевых танков Leopard 2А4, несколько экскаваторов и большое количество противотанковых ракет.

В пресс-службе Министерства обороны Испании рассказали детали.

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Испания передает Украине новую партию танков Leopard

Началась мультимодальная транспортировка в Украину 10 боевых танков Leopard 2А4, которые прошли процесс ремонта, настройки и готовности на заводе Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а также соответствующие испытания для проверки их полной работоспособности,

– говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что новая партия помощи прибудет в Польшу уже в эти выходные, после чего их поставят Вооруженным Силам Украины.

В то же время отмечается, что с этой новой партией танков Leopard 2A4 Испания передала Украине всего 20 таких танков, и планирует подготовить или передать еще один новый комплект во второй половине 2024 года.