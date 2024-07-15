У пресслужбі Міністерства оборони Іспанії розповіли деталі.

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Іспанія передає Україні нову партію танків Leopard

Розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їхньої повної працездатності,

– ідеться в повідомленні.

В оборонному відомстві зазначили, що нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх поставлять Збройним Силам України.

Водночас наголошується, що з цією новою партією танків Leopard 2A4 Іспанія передала Україні загалом 20 таких танків, і планує підготувати або передати ще один новий комплект у другій половині 2024 року.