Лучшие боевые танки современности: Украина получила от Германии все обещанные Leopard 2A6

Украина получила от Германии танки Leopard и БМП Marder. Напомним, что ранее об их передаче сообщали немецкие СМИ. Теперь же информацию подтвердили в Генштабе.

В ведомстве рассказали, что входит в очередную партию помощи, оказанную Германией. Важнейшие в этом списке именно Leopard. Причем говориться не о базовых версиях танков, а усовершенствованных.

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Получили 18 улучшенных Leaopard 2A6

В Генштабе ссылаются на обновленный список помощи, опубликованный на сайте Федерального Правительства Германии. Он содержит:

18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами;

40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами;

2 бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3 (на базе танка Leopard 2);

2 танка для разминирования WISENT 1 (на базе танка Leopard 2);

24 грузовика Zetros;

40 тысяч аптечек;

103 тысяч турникетов.

В ведомстве отметили, что этот список охватывает как поставки из Бундесвера, так и немецкой промышленности. Их финансируют из фондов Федерального Правительства Германии для так называемого развития потенциала сохранности.

Генштаб напоминает, что финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности на 2023 год составляет 2,2 миллиарда евро. В 2022 году говорилось о 2 миллиардах. Отметим, что прежде всего эти средства будут направлены на поддержку именно Украины.

Leaopard 2A6 – пример качества и надежности