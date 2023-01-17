Трюдо сказал, готова ли Канада предоставить Украине танки Leopard 2

Канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что страна прислушивается к запросам Украины. Также он объяснил, предоставят ли они Киеву танки Leopard 2.

Этот вопрос политик комментировал, общаясь с журналистами в Саскатуне 16 января. По словам Трюдо, Канада рассмотрит все запросы Украины.

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Предоставит ли Канада танки Украине

Джастина Трюдо спросили, предоставит ли Оттава Leopard 2 Украине, если Германия откажется от своих возражений по поставкам нам оружия.

Премьер заверил, что Канада поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией.

Мы отправили множество различных типов вооружения, включая систему противовоздушной обороны. Мы рассмотрим все запросы из Украины, но до танков Leopard 2 мы еще не дошли.

– заявил Трюдо.

Добавил, что государство предоставит Украине то, что ему нужно для победы над Россией.

Зеленский будет просить танки в Трюдо

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал изданию The Globe and Mail, что Владимир Зеленский будет просить у Джастина Трюдо танки Leopard 2. Однако это случится тогда, когда Берлин "устранит бюрократическое препятствие".

Украина намерена попросить у Канады несколько единиц ее основного боевого танка Leopard-2, как только Германия откажется от своего сопротивления реэкспорту производимого ею вооружения,

– заявил Подоляк.

По словам советника Андрея Ермака, Германия в скором времени изменит свою позицию и не будет выступать против передачи Украине танков.

Кроме того, чиновник отметил, что у Канады есть на вооружении 82 танка Leopard-2, которые купила у Берлина еще в 2007 году.

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