Лещенко объяснил, как менялась риторика российской пропаганды касаемо крейсера "Москва"

Сергей Лещенко рассказал, как российские пропагандисты меняли риторику касаемо крейсера "Москва". В частности, в России перед признанием того, что крейсер утонул, убеждали, что вроде бы все нормально.

Соответствующую информацию рассказал Сергей Лещенко на брифинге 15 апреля. В частности, он отметил, что ситуация напоминает историю с подлодкой "Курск", когда Путин перед признанием, что она утонула, убеждал, что вроде бы все хорошо.

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Лещенко рассказал о том, как Россия говорила о "Москве"

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко рассказал, что перед тем как признать, что корабль утонул, Россия рассказывала якобы:

"корабль на плаву;

взрывы боеприпасов прекратили;

огонь локализовали;

основное ракетное оборудование не пострадало;

крейсер, выполнявший задачи в Черном море, с полным боезапасом буксируется в порт;

экипаж эвакуирован".

Даже главный пропагандист "Комсомольской правды" Александр Коц, а вы можете эту фамилию вспомнить по истории с вагнеровцами, которую он активно раскручивал в информационном пространстве. Даже Коц говорил, что пожар на крейсере "Москва" мог быть результатом короткого замыкания или человеческого фактора.

– объяснил Лещенко.

Добавил, что только через полтора дня даже государственная российская пропаганда была вынуждена признать то, что уже было известно всему миру – корабль потерян, он утонул. Сергей Лещенко рассказал, что после этого:

пропагандисты трактовали потерю как поворотный момент в войне, которую Россия ведет против Украины;

шла прямая угроза Западу, возникали новые границы на горизонте и поэтому потребность беспокоиться странам-соседям России;

трактовка потери "Москвы" добавляет аргументы той партии войны, которая настаивает на агрессивном ведении кампании против Украины – так пытаются заглушить другое крыло, создающее иллюзию ведения переговоров.

"Но нам свое делать и дальше разоблачать фейки и бороться с агрессором, который пришел на нашу землю", – подытожил Лещенко.

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