Відповідну інформацію розповів Сергій Лещенко під час брифінгу 15 квітня. Зокрема він зазначив, що ситуація нагадує історію з підводним човном "Курськ", коли Путін перед визнанням, що він потонув, переконував нібито все добре.

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Лещенко розповів про те, як Росія говорила про "Москву"

Радник глави Офісу Президента Сергій Лещенко розповів, що перед тим, як визнати, що корабель потонув, Росія розповідала нібито:

"корабель на плаву;

вибухи боєприпасів припинили;

вогонь локалізували;

основне ракетне обладнання не постраждало;

крейсер, який виконував завдання у Чорному морі, з повним боєзапасом буксирується в порт;

екіпаж евакуйований".

Навіть головний пропагандист "Комсомольської правди" Олександр Коц, а ви можете це прізвище пригадати по історії з вагнерівцями, яку він активно "розкручував" у інформаційному просторі. Навіть Коц казав, що пожежа на крейсері "Москва" могла бути результатом короткого замикання або людського фактору,

– пояснив Лещенко.

Додав, що тільки через півтори доби навіть державна російська пропаганда була змушена визнати те, що вже було відомо усьому світу – корабель втрачено, він потонув. Сергій Лещенко розповів, що після цього:

пропагандисти трактували втрату як поворотний момент у війні, яку Росія веде проти України;

йшла пряма загроза Заходу, виникали нові межі на горизонті й через це потреба турбуватись країнам сусідам Росії;

трактування втрати "Москви" додає аргументів тій партії війни, яка наполягає на агресивному веденні кампанії проти України – так намагаються заглушити інше крило, яке створює ілюзію ведення переговорів.

"Та нам своє робити й далі викривати фейки та боротись з агресором, який прийшов на нашу землю", – підсумував Лещенко.

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