Лещенко развенчал мифы Кремля о биологическом оружии и секретных лабораториях в Украине

Сергей Лещенко продолжает рассказывать о российских фейках. Да, это тот продукт, который, несмотря на любые санкции, в России не закончится никогда.

На этот раз Лещенко затронул тему фейков Кремля о биологическом оружии и секретных лабораториях в Украине. К сожалению, сейчас это одна из самых медийных в российской пропаганде тем.

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Биологическое оружие и секретные лаборатории в Украине – фейк

Сергей Лещенко рассказал о еще одном фейке, который распространяют российские медиа по всему миру:

Что якобы Украина разрабатывала биологическое оружие.

И что на территории Украины существовали "специальные секретные лаборатории".

Какие же источники такой информации приводят россияне? Не поверите – Государственный департамент США и Пентагон. Но на самом деле на территории Украины никогда не было американских лабораторий.

Все лабораторные способности, которые есть на территории Украины, выполняют одну цель: индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, имеющих значительный эпидемический потенциал и международное значение, и подпадают под регуляцию международных медико-санитарных правил,

– подчеркнул Лещенко.

И подытожил: "Зачем распространяют эти фейки? Для оправдания агрессивной войны со стороны России".

Полное видео объяснения от Сергея Лещенко:

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