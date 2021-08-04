Закрытый режим заставит еще больше нервничать Порошенко, – Лещенко о заседание касательно Чауса

Суд в отношении Николая Чауса будет проходить в закрытом режиме. Это может не очень понравиться пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Закрытое слушание является оправданным. Но у следственного судьи и у Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро расследований есть больше информации. Об этом в эфире на 24 канале сообщил бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.

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В деле Чауса – чиновники прошлой власти

По его словам, в деле касательно Чауса фигурирует много чиновников прошлой власти.

Закрытый режим заставит еще больше нервничать Порошенко. Поскольку именно в истории с похищением Чауса из Украины в Молдову привлекли ближайшее окружение Порошенко,

– отметил Лещенко.

Он отметил, что речь идет в частности о руководителе президентской охраны Юрии Федорове и депутате Михаиле Грановском, который при прошлой власти был членом "Блока Петра Порошенко".

Лещенко отметил: "Чаус был послушным инструментом тогдашней власти относительно принятия нужных как коммерческих, так и политических решений. Закрытый режим еще больше их нервирует, ведь они не понимают, какой полнотой (информации – 24 канал) обладает следствие".

Лещенко: следствие владело полной информацией еще 1,5 года назад

Если Чаус, как отметил журналист, пойдет на сотрудничество со следствием, то это не будет чем-то экстраординарным. Несмотря на это, комментировать дело должны юристы, которые владеют полной информацией или, например, НАБУ или САП.

"На самом деле, еще 1,5 года назад следствие владело почти полной картиной", – отметил Лещенко.

Лещенко прокомментировал дело Чауса: смотрите видео

Дело Чауса: что о нем известно