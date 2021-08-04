Закрытый режим заставит еще больше нервничать Порошенко, – Лещенко о заседание касательно Чауса
Источник:24 канал
Суд в отношении Николая Чауса будет проходить в закрытом режиме. Это может не очень понравиться пятому президенту Украины Петру Порошенко.
Закрытое слушание является оправданным. Но у следственного судьи и у Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро расследований есть больше информации. Об этом в эфире на 24 канале сообщил бывший нардеп и журналист Сергей Лещенко.
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В деле Чауса – чиновники прошлой власти
По его словам, в деле касательно Чауса фигурирует много чиновников прошлой власти.
Закрытый режим заставит еще больше нервничать Порошенко. Поскольку именно в истории с похищением Чауса из Украины в Молдову привлекли ближайшее окружение Порошенко,
– отметил Лещенко.
Он отметил, что речь идет в частности о руководителе президентской охраны Юрии Федорове и депутате Михаиле Грановском, который при прошлой власти был членом "Блока Петра Порошенко".
Лещенко отметил: "Чаус был послушным инструментом тогдашней власти относительно принятия нужных как коммерческих, так и политических решений. Закрытый режим еще больше их нервирует, ведь они не понимают, какой полнотой (информации – 24 канал) обладает следствие".
Лещенко: следствие владело полной информацией еще 1,5 года назад
Если Чаус, как отметил журналист, пойдет на сотрудничество со следствием, то это не будет чем-то экстраординарным. Несмотря на это, комментировать дело должны юристы, которые владеют полной информацией или, например, НАБУ или САП.
"На самом деле, еще 1,5 года назад следствие владело почти полной картиной", – отметил Лещенко.
Лещенко прокомментировал дело Чауса: смотрите видео
Дело Чауса: что о нем известно
- Чауса еще в 2016 году поймали на взятке. После этого судья бежал в Молдову, чтобы избежать украинского правосудия.
- В апреле 2021 его якобы похитили в Кишиневе. В конце июля Чаус внезапно нашелся в Винницкой области.
- Правоохранители, которые задержали судью, не выходили на связь с детективами НАБУ. Оно попыталось перехватить автомобиль СБУ с Чаусом.
- В Службе безопасности Украины заявили, что судью "не похищали". Он вроде бы сам попросил помощи.
- Уже вчера, 3 августа, НАБУ объявило Чаусу о подозрении по делу о взяточничестве.