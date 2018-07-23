Леся Никитюк на ходу выпрыгнула из машины, чтобы станцевать: смешное видео
Украинская телеведущая Леся Никитюк приняла участие в мировом флешмобе: пользователи социальных сетей выкладывают видео под песню рэпера Дрейка "In my feelings", в котором они пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а потом параллельно бежать за автомобилем и танцевать.
Сначала флешмоб выглядел вполне безопасно – нужно было танцевать на месте. В середине июля музыкант выпустил клип, где признается подруге Кики в любви, но фанаты считают, что он делает это неубедительно. Так, в социальных сетях набирает популярность опасная версия флешмоба под песню Дрейка. С хештегом #Inmyfeelings сторонники выкладывают видео.
Читайте также: Киеву предлагают помолиться за доступный транспорт: новое явление набирает обороты в Facebook
Леся Никитюк также приняла участие в флешмобе, но сделала это в свойственной для нее забавной форме. Женщина опубликовала видео на своей странице в Instagram.
"Мой вариант мирового флэшмоба #kiki. Был вариант еще провалиться в люк, но мы не нашли", – прокомментировала Леся.
Смотрите видео с Никитюк:
Смотрите видео безопасного варианта танца под песню Дрейка:
Отметим, что завершить флешмоб до конца удается далеко не всем. Многим бывает не легко выйти из машины, что выглядит по-настоящему опасно.