Леся Никитюк на ходу выпрыгнула из машины, чтобы станцевать: смешное видео

Украинская телеведущая Леся Никитюк приняла участие в мировом флешмобе: пользователи социальных сетей выкладывают видео под песню рэпера Дрейка "In my feelings", в котором они пытаются выпрыгнуть из машины на ходу, а потом параллельно бежать за автомобилем и танцевать.

Сначала флешмоб выглядел вполне безопасно – нужно было танцевать на месте. В середине июля музыкант выпустил клип, где признается подруге Кики в любви, но фанаты считают, что он делает это неубедительно. Так, в социальных сетях набирает популярность опасная версия флешмоба под песню Дрейка. С хештегом #Inmyfeelings сторонники выкладывают видео.

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Леся Никитюк также приняла участие в флешмобе, но сделала это в свойственной для нее забавной форме. Женщина опубликовала видео на своей странице в Instagram.

"Мой вариант мирового флэшмоба #kiki. Был вариант еще провалиться в люк, но мы не нашли", – прокомментировала Леся.

Смотрите видео с Никитюк:

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 22 Лип 2018 р. о 11:29 PDT

Смотрите видео безопасного варианта танца под песню Дрейка:

Допис, поширений Odell Beckham Jr (@obj) 4 Лип 2018 р. о 11:44 PDT

Отметим, что завершить флешмоб до конца удается далеко не всем. Многим бывает не легко выйти из машины, что выглядит по-настоящему опасно.