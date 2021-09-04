Лесю даешь и едешь, – запорожские патрульные оригинально требовали взятку

В Запорожье патрульные оригинально просили у нарушителя взятку. Полицейские предложили "решить вопрос" с помощью "Леси".

Патрульные прямо не требовали от мужчины, нарушившего закон, деньги, зато прибегли к литературным ассоциациям.

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Запорожские патрульные оригинально требовали взятку

"Лесю даешь", – спрашивал один из полицейских, имея в виду купюру в 200 гривен. Нарушитель либо не понял, о чем говорится, либо делал вид, что не понимает. Однако предложение патрульных все же зафиксировал на камеру.

Далее они уточнили, изучал ли мужчина творчество Леси Украины в школе. Тогда он и догадался, что правоохранители просили взятку.

Редакция 24 канала пыталась пообщаться с патрульной полицией Запорожья по телефону и через страницы в соцсетях. Однако пока узнать детали инцидента, в частности наказали ли правоохранителей за вымогательство взятки, не удалось из-за отсутствия ответа.

Запорожские полицейские оригинально требовали взятку: смотрите видео

Похожий инцидент в Тернополе

Ранее в Тернополе разоблачили полицейских, которые требовали 20 тысяч гривен взятки у одного из местных водителей. На них пожаловался мужчина, у которого правоохранители просили деньги.

Полицейских задержали сразу после получения взятки. В их автомобиле провели обыск. После этого следователи ГБР вручили одному из них сообщение о подозрении и задержали.