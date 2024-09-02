На Харьковщине горит лес на огромной площади, огонь распространился на село: эвакуировали 200 человек

На Харьковщине вспыхнул масштабный лесной пожар. Собственно, горит лес на площади около 1200 гектаров в Оскольской громаде Изюмского района.

Огонь распространился на село Студенок. Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что местных жителей оттуда эвакуируют.

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В Харьковской области масштабный лесной пожар

В Оскольской ТГ Изюмского района продолжается масштабный пожар, горят лесные насаждения на площади около 1200 гектаров. Огонь распространился на село Студенок,

– сообщил Синегубов.

Местные власти сообщили об эвакуации жителей. По состоянию на 20:18 количество эвакуированных – более 200 человек.

По словам главы ОГА, на месте работают спасательные службы в усиленном режиме, ГСЧС, полиция, районная и местные администрации, структурные подразделения гражданской защиты ХОВА.

"Привлекаем дополнительные ресурсы для ликвидации пожара из других областей", – добавил Синегубов.

Напомним, что в Донецкой области уже второй день пылает лесной пожар. В воскресенье, 1 сентября, на территории Национального природного парка "Святые горы" вспыхнул масштабный пожар. Из-за засушливой погоды и сильного порывистого ветра огонь быстро охватил большие площади. Кроме того, значительной преградой для ликвидации возгорания является загрязненность территории леса взрывоопасными предметами. По состоянию на утро 2 сентября лесной пожар локализован на ориентировочной площади 1200 гектаров.