Спасли более 100 человек, но сами погибли: лесные пожары в Алжире унесли жизни солдат

По меньшей мере 25 солдат погибли, спасая жителей от лесных пожаров, бушующих в Алжире. Жертвы есть и среди гражданского населения.

Как сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в целом огненная стихия унесла жизни более 40 человек.

Важно Лесные пожары в Алжире добрались до жилых домов: есть жертвы и пострадавшие

Большое количество смертей зафиксировали среди военнослужащих народной национальной армии.

С прискорбием и печалью я получил известие о мученической кончине 25 военнослужащих, которые успешно спасли более 100 граждан из пламени,

– написал лидер Алжира.

В министерстве обороны страны отметили, что еще 11 солдат получили ожоги во время тушения пожаров, 4 из них – в тяжелом состоянии.

Что известно о пожаре в Алжире

Лесные пожары в Алжире вспыхнули 10 августа. Они возникли в горных районах к востоку от столицы страны. Район Кабиле, что страдает от пожаров, усеянный труднодоступными селами и имеет ограниченное количество воды.

Огненная стихия быстро добралась до жилых домов. Местные пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра. В регионе нет водосбросных лотков.

Ранее глава МВД Камель Бельджуд заявил, что пожары, вероятно, являются результатом деятельности человека . По последним данным возгорание зафиксировали в 14 районах страны.

. По последним данным возгорание зафиксировали в 14 районах страны. Премьер-министр Алжира добавил, что правительство ведет "предварительные переговоры" с иностранными партнерами об организации помощи для тушения пожаров.

В результате пожаров в Алжире погибли, среди них 17 местных жителей.