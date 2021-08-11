Спасли более 100 человек, но сами погибли: лесные пожары в Алжире унесли жизни солдат
11 августа 2021 , 09:12Читати новину українською
Источник:твиттер Абдельмаджида Теббуна
По меньшей мере 25 солдат погибли, спасая жителей от лесных пожаров, бушующих в Алжире. Жертвы есть и среди гражданского населения.
Как сообщил президент Алжира Абдельмаджид Теббун, в целом огненная стихия унесла жизни более 40 человек.
Важно Лесные пожары в Алжире добрались до жилых домов: есть жертвы и пострадавшие
Большое количество смертей зафиксировали среди военнослужащих народной национальной армии.
С прискорбием и печалью я получил известие о мученической кончине 25 военнослужащих, которые успешно спасли более 100 граждан из пламени,
– написал лидер Алжира.
В министерстве обороны страны отметили, что еще 11 солдат получили ожоги во время тушения пожаров, 4 из них – в тяжелом состоянии.Обратите внимание! В результате пожаров в Алжире погибли 42 человека, среди них 17 местных жителей.
Что известно о пожаре в Алжире
- Лесные пожары в Алжире вспыхнули 10 августа. Они возникли в горных районах к востоку от столицы страны. Район Кабиле, что страдает от пожаров, усеянный труднодоступными селами и имеет ограниченное количество воды.
- Огненная стихия быстро добралась до жилых домов. Местные пытались сдержать огонь самостоятельно, используя ведра. В регионе нет водосбросных лотков.
- Ранее глава МВД Камель Бельджуд заявил, что пожары, вероятно, являются результатом деятельности человека. По последним данным возгорание зафиксировали в 14 районах страны.
- Премьер-министр Алжира добавил, что правительство ведет "предварительные переговоры" с иностранными партнерами об организации помощи для тушения пожаров.