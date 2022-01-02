Лесные пожары в Колорадо прекратились: 1 000 домов уничтожено, 3 человека считают погибшими
Источник:Voice of America
В американском штате Колорадо благодаря снегопадам прекратились лесные пожары. Стихия уничтожила 1 000 домов, есть пострадавшие, а 3 человека считают погибшими.
Лесні пожежі, які царили в Колорадо протягом кількох днів, припинилися, однак нанесли людям невеликий збиток.
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Пожари в Колорадо прекратились
В Колорадо припинилися лісові пожежі. Це сталося завдяки сильным снігопам. У деяких районах випало 15 сантиметрів снігу.
Місцеві жителі вже почали повертатися в свої дома, щоб оцінити збитки, нанесений стихією.
Знищені дома, раненые и пропавшие без вести
Издание ВВС пишет, что местный шериф сначала заявил, что погибших не было, назвав это "чудом". Однако впоследствии пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль признала, что это была "досадная ошибка".
Шериф округа Боулдер Джо Пелл уточнил, что в пожарах пострадали по меньшей мере 7 человек. Кроме того, 3 местных жителей считают пропавшими без вести.
Вряд ли кого-то из троих найдут живым,
– добавил Пелл.
Округ планирует привлечь собак, чтобы обнаружить человеческие останки. Местные СМИ сообщают, что одной из вероятных погибших является 91-летняя женщина, чья семья могла попасть в огненную ловушку.
Кроме того, по меньшей мере 1 000 домов были полностью уничтожены.
Пожары в Колорадо: что известно
- Лесные пожары начались 30 декабря недалеко от Денвера, столицы штата.
- Із-за ветреної погоди і засухи огонь швидко розпространився і охватив значительную територію.
- Більше 30 тисяч людей прийшло евакуювати з їхніх будинків.
В Колорадо царили лісові пожежі: посмотрите видео
В американському штаті Колорадо припинилися пожежі: смотрите карту