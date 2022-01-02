Лесные пожары в Колорадо прекратились: 1 000 домов уничтожено, 3 человека считают погибшими

В американском штате Колорадо благодаря снегопадам прекратились лесные пожары. Стихия уничтожила 1 000 домов, есть пострадавшие, а 3 человека считают погибшими.

Лесні пожежі, які царили в Колорадо протягом кількох днів, припинилися, однак нанесли людям невеликий збиток.

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Пожари в Колорадо прекратились

В Колорадо припинилися лісові пожежі. Це сталося завдяки сильным снігопам. У деяких районах випало 15 сантиметрів снігу.

Місцеві жителі вже почали повертатися в свої дома, щоб оцінити збитки, нанесений стихією.

Знищені дома, раненые и пропавшие без вести

Издание ВВС пишет, что местный шериф сначала заявил, что погибших не было, назвав это "чудом". Однако впоследствии пресс-секретарь округа Боулдер Дженнифер Черчилль признала, что это была "досадная ошибка".

Шериф округа Боулдер Джо Пелл уточнил, что в пожарах пострадали по меньшей мере 7 человек. Кроме того, 3 местных жителей считают пропавшими без вести.

Вряд ли кого-то из троих найдут живым,

– добавил Пелл.

Округ планирует привлечь собак, чтобы обнаружить человеческие останки. Местные СМИ сообщают, что одной из вероятных погибших является 91-летняя женщина, чья семья могла попасть в огненную ловушку.

Кроме того, по меньшей мере 1 000 домов были полностью уничтожены.

Пожары в Колорадо: что известно

Лесные пожары начались 30 декабря недалеко от Денвера, столицы штата.

Із-за ветреної погоди і засухи огонь швидко розпространився і охватив значительную територію.

Більше 30 тисяч людей прийшло евакуювати з їхніх будинків.

В Колорадо царили лісові пожежі: посмотрите видео

В американському штаті Колорадо припинилися пожежі: смотрите карту​