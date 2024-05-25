В окрестностях Киева мощно горят леса: в КГГА обратились к горожанам с важным заявлением

В Вышгородском районе вспыхнули масштабные лесные пожары. Вследствие чего, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева

Днем 25 мая в сети появились кадры больших клубов дыма, которые поднимались над Киевом. Как оказалось, масштабный лесной пожар вспыхнул в Вышгородском районе.

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Киевлянам лучше меньше гулять и закрывать окна

В связи с лесным пожаром в пригороде столицы в КГГА обратились к горожанам с советами.

Там отметили, что в случае изменения направления ветра, возможно ухудшение качества воздуха в некоторых районах Киева. В частности, спрогнозировали задымление в Оболонском и Подольском районах.

В случае задымленности киевлянам стоит:

ограничить пребывание на открытом воздухе. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

держать окна закрытыми. При условии открытия окон, завешивать увлажненной тканью и периодически ее менять;

по возможности включить кондиционирование и очистку воздуха;

️проводить влажную уборку, поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха;

️увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых.

Отметим, что днем паблики писали о возгорании леса в селе Новые Петровцы, где расположен парк-памятник Межигорье. Сообщалось, что пламя охватило два гектара леса.

Кроме того, леса пылали и где-то за Коцюбинским со стороны Ирпеня.

Отметим, что синоптики предупреждали, что 25-28 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, 25-27 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.