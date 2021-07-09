Автобусы едут сквозь пламя: в России жуткие лесные пожары, объявили ЧС
Источник:74.ru
В Челябинской области в России вспыхнул лесной пожар. Огонь перекинулся на жилые дома: в одном из населенных пунктов сгорели 60 зданий.
Пожары из леса раздул ветер, и они достигли четырех населенных пунктов на юге Челябинской области. Там уже объявили режим чрезвычайной ситуации.
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Лесные пожары перекинулись на дома
Огонь вспыхнул ночью 8 июля и не утихал до утра. Вечером следующего дня общая площадь пожаров в 3 районах Челябинской области составляет около 5 тысяч гектаров. Эпицентр в поселке Джабик, оттуда уже эвакуировали 60 человек в школу соседнего поселка.
Задымленный поселок Париж / Фото зи телеграма kartalinka
Огонь перекинулся на село Запасное Карталинского района. Там повреждены 6 жилых домов.
Сообщается, что три человека получили ожоги средней тяжести, их забрали в больницу.
На месте работают более 300 спасателей и 70 единиц техники. К ликвидации пожара привлечена авиация, в частности, самолет Ил-74 МЧС России.
Пожарище в селе Джабик / Фото из телеграма kartalinka
Очевидцы в соцсетях делятся жуткими кадрами: поселки охвачены огнем, а дома – разрушены. Посреди пожарища ездит автобус.
Автобус едет сквозь охваченный огнем поселок в Челябинской области: смотрите видео
В связи с опасностью спасатели ограничили проезд в 7 населенных пунктов. Из 4 поселков проводят экстренную эвакуацию. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок по Карталинскому району.
Где вспыхнули масштабные лесные пожары: смотрите на карте
Лесные пожары: последние случаи
- В начале июля от страшного огня страдает Кипр. В истории страны это худшая трагедия со времен войны, поэтому власти обратились за помощью к другим государствам.
- От огня пришлось эвакуировать 7 поселений, погибли 4 человека.
- В конце июня аномальная жара привела к неконтролируемым лесным пожарам в Канаде. Огонь охватил 5 тысяч гектаров, в округе Томпсон-Никола объявили чрезвычайное положение.