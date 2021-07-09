Автобусы едут сквозь пламя: в России жуткие лесные пожары, объявили ЧС

В Челябинской области в России вспыхнул лесной пожар. Огонь перекинулся на жилые дома: в одном из населенных пунктов сгорели 60 зданий.

Пожары из леса раздул ветер, и они достигли четырех населенных пунктов на юге Челябинской области. Там уже объявили режим чрезвычайной ситуации.

Напомним, В России масштабный пожар: горит более 900 гектаров леса – фото, видео

Лесные пожары перекинулись на дома

Огонь вспыхнул ночью 8 июля и не утихал до утра. Вечером следующего дня общая площадь пожаров в 3 районах Челябинской области составляет около 5 тысяч гектаров. Эпицентр в поселке Джабик, оттуда уже эвакуировали 60 человек в школу соседнего поселка.



Задымленный поселок Париж / Фото зи телеграма kartalinka

Огонь перекинулся на село Запасное Карталинского района. Там повреждены 6 жилых домов.

Сообщается, что три человека получили ожоги средней тяжести, их забрали в больницу.

На месте работают более 300 спасателей и 70 единиц техники. К ликвидации пожара привлечена авиация, в частности, самолет Ил-74 МЧС России.



Пожарище в селе Джабик / Фото из телеграма kartalinka

Очевидцы в соцсетях делятся жуткими кадрами: поселки охвачены огнем, а дома – разрушены. Посреди пожарища ездит автобус.

Автобус едет сквозь охваченный огнем поселок в Челябинской области: смотрите видео

В связи с опасностью спасатели ограничили проезд в 7 населенных пунктов. Из 4 поселков проводят экстренную эвакуацию. Автомобилистов попросили воздержаться от поездок по Карталинскому району.

Где вспыхнули масштабные лесные пожары: смотрите на карте

Лесные пожары: последние случаи