Украинский пожарный самолет отправляется в Турцию

Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Эрдоганом на фоне масштабных лесных пожаров в Турции. Украинский лидер пообещал турецкому оказать всю возможную помощь.

После разговора Президент Украины распорядился отправить в Турцию на помощь пожарный самолет. Он вылетит уже 30 июля.

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Выразил своему другу президенту Турции Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь,

– пообещал Владимир Зеленский.

Резюмируя, президент отметил, что в такой сложный момент украинский народ находится вместе с дружественным турецким народом.

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