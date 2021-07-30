Украинский пожарный самолет отправляется в Турцию
30 июля 2021 , 03:24Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский в твиттере
Владимир Зеленский провел разговор с Реджепом Эрдоганом на фоне масштабных лесных пожаров в Турции. Украинский лидер пообещал турецкому оказать всю возможную помощь.
После разговора Президент Украины распорядился отправить в Турцию на помощь пожарный самолет. Он вылетит уже 30 июля.
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Выразил своему другу президенту Турции Реджепу Эрдогану искренние соболезнования в связи с масштабными пожарами. Украина предоставит Турции всю необходимую помощь,
– пообещал Владимир Зеленский.
Резюмируя, президент отметил, что в такой сложный момент украинский народ находится вместе с дружественным турецким народом.
Коротко о пожаре в Турции
- Масштабные лесные пожары вспыхнули в Турции 28 июля. Огонь приближался к курортному городу Анталия. В результате пожара 3 граждан Турции погибли, а еще более сотни – пострадали.
- Украинка, которая вернулась из Турции рассказала, что в отеле пепел и ужасный запах гари. Женщина отдыхала в городе Сиде.
- Консул Украины в Турции проинформировал, что в стране в настоящее время находится 100 тысяч украинских туристов.
- Министерство иностранных дел пока размышляет пути и возможности эвакуации украинцев, оказавшихся в это время в Турции.