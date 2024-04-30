Горит - пылает: после наводнений в России начались лесные пожары
Не успела Россия отойти от наводнений, как новое стихийное бедствие "кочует" по ее землям. Так, "месть природы" пришла на российскую территорию в виде масштабных лесных пожаров.
В частности, в 7 регионах Сибири начались лесные пожары. Они охватили более 40 тысяч гектаров леса.
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Россия в огне
Как отметили в издании "Сибирь. Реалии", по данным госпредприятия "Авиалисоохрана", сейчас в регионе 41 пожар охватил леса общей площадью 40 374 гектаров. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области (ЕАО) и Хабаровском крае.
Известно, что в ЕАО еще 25 апреля обнаружили крупный лесной пожар в труднодоступной местности, и до сегодня огонь прошел почти 18,5 тысячи гектаров. Чтобы остановить огонь местные власти привлекли федеральный резерв сил из "Авиалесоохраны", пожар к 29 апреля смогли локализовать.
В Хабаровском крае огонь в 14 муниципалитетах распространился почти на 22 тысячи гектаров.
Также в плену огня оказалась столица Бурятии. Так, окрестности Улан-Удэ и его пригороды охвачены огнем, о чем сообщали российские СМИ и телеграм-каналы.
Пожар связан с тем, что в Бурятии горит более 100 гектаров леса, Из-за сильного ветра пожар дошел до столицы Бурятии – Улан-Удэ, а затем перекинулся на постройки в пригороде. Власти города тогда объявили эвакуацию населения в одном из районов. На данный момент о пострадавших не сообщалось.
Пожар в окрестностях Улан-Удэ: смотрите видео
Сильные пожары в пригороде столицы Бурятии: смотрите видео
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Городской голова города Улан-Удэ, в котором вспыхнуло по меньшей мере 5 пожаров, сообщал также о нарушениях в электроснабжении, повреждении кабелей, заборов, коммуникаций и остановок из-за сильного ветра.
Бурятия в огне: смотрите видео
Сильный ветер во время пожара в Бурятии: смотрите видео
Заначалось, что в целом площадь пожаров, которая появлялась в городе и пригороде, составляла 3 000 квадратных метров.
Впоследствии в российском МЧС заявили, что площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 тысяч квадратных метров, а огонь распространился на 20 домов и хозяйственных построек.
Ликвидируют пожар: смотрите видео
Через около получаса опубликовали информацию, что сотрудники МЧС России локализовали пожар в Бурятии.
Пожары в России: какая статистика
- В течение 2023 года на территории России произошло 939 пожаров. Рекордсменкой стала Московская область. В течение года там было "жарко" аж 162 раза.
- Кроме того, "отличились" Ленинградская и Свердловская области, а также – Краснодарский край.
- Если же принимать во внимание также бытовые и лесные пожары, цифра шокирует – более 100 тысяч. Это – на 15% больше, чем в 2022 году. В общем страна-террористка потеряла примерно миллиард рублей.