Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

ГСЧС направили во Францию для тушения пожаров

Отряд из 70 спасателей и 15 специализированных автомобилей отправили во Францию по поручению президента Зеленского и в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Накануне министр внутренних дел Украины Выговский провел онлайн-беседу со своим французским коллегой Лораном Нуньесом. Они обсудили детали работы украинской команды.

Также в случае дополнительной необходимости мы готовы направить на помощь в тушении лесных пожаров авиацию ГСЧС,

– сообщил министр.

Он отметил, что спасатели ГСЧС обладают уникальным опытом работы в чрезвычайно сложных условиях, ведь ежедневно они ликвидируют последствия российских атак, тушат масштабные пожары, проводят поисково-спасательные операции и работают в зонах постоянной опасности.

"Несмотря на вызовы полномасштабной войны и десятки ежедневных обстрелов, Украина всегда готова прийти на помощь тем, кто рядом с нами в самые тяжелые времена", – добавил Выговский.

Напомним, что с начала года во Франции в результате лесных пожаров выгорело около 115 тысяч гектаров земли.

В настоящее время пожарные ежедневно борются с десятками лесных пожаров преимущественно в юго-западных и южных регионах. От огня страдает и Испания. По состоянию на 27 июля из пострадавших регионов эвакуировали 300 000 человек.

Помимо Украины, помощь предложили Литва , Чехия и Словакия.