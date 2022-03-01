Летальное оружие и техника на миллионы: Запад за сутки оказал колоссальную помощь Украине

На фоне полномасштабной войны со стороны России, Украина, продолжает получать помощь от Западных партнеров. Речь идет не только о денежной и гуманитарной помощи, но и об оружии.

За прошедшие сутки 28 февраля Запад предоставил Украине, в частности, летальное, стрелковое и противотанковое оружие. Также было выделено более 300 миллионов евро.

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Помощь Украине от Запада в деталях

ЕС – летальное оружие в размере 450 миллионов евро;

Норвегия – 230 миллионов долларов гуманитарной помощи;

Италия – 110 миллионов евро;

Австралия – летальная военная помощь;

Бельгия – 3 тысячи автоматических винтовок и 200 единиц противотанкового оружия;

Германия – противотанковое оружие и 500 зенитных ракет Stinger;

Чехия – оружие и техника на сумму в 18 миллионов долларов;

Швеция – 5 тысяч единиц противотанкового оружия.

Спасибо! Украина этого не забудет!

– отметили в Центре противодействия дезинформации.

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Какая помощь поступила Украине от западных партнеров за сутки 28 февраля / Инфографика Центра противодействия дезинформации

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