На его счету – 385 боевых вылетов: погиб летчик Владислав Рыков

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Владислав Рыков. Он защищал страну от начала полномасштабного вторжения и имел 385 боевых вылетов.

О трагической потере в сети сообщил его собрат, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко. Он отметил, что Герой погиб в бою 7 февраля 2024 года, передает 24 Канал.

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Был лучшим летчиком и командиром

Летчик Ростислав Лазаренко сообщил, что Владислав Рыков не был публичным человеком, и его мало кто знал. Впрочем, защитник пообещал позже рассказать историю о Герое.

Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель – Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов – это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих. Для меня это очень тяжелая потеря, потому что за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом, и все проблемы мы решали вместе,

– написал Ростислав.

Он также опубликовал несколько совместных фотографий с погибшим Героем.

Летчик Владислав Рыков погиб во время выполнения задания / Фото из инстаграма Ростислава Лазаренко

У Героя остались семья – жена и маленькая дочь. Его собратья организовали сбор, чтобы помочь близким защитника. Приобщиться к сбору можно по ссылке.

Погиб пилот боевого самолета МиГ-29 "Blue Helmet"

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная и светлая память! Низко кланяемся до земли Герою Украины, который отдал свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.

Украина продолжает терять в кровопролитной войне, которую развязала Россия, лучших сыновей и дочерей. Так, в январе стало известно о гибели пилота боевого самолета МиГ-29 Владислава с позывным "Blue Helmet". Герою было всего 23 года.

О трагической потере 7 января 2024 года сообщила в сети Евгения Нестеренко. Она опубликовала ряд фотографий и написала, что не будет делать их черно-белыми, потому что Герой всегда любил жизнь и был ярким.

Влад "Blue Helmet" вел страницу в инстаграме. Когда стало известно о его гибели, тысячи людей выражали свои соболезнования под постами в сети.