Минобороны показало, как летчик выполняет фигуры высшего пилотажа: мощное видео

Министерство обороны обнародовало видео, на котором летчик выполнил фигуры высшего пилотажа. В течении десятка минут он успел продемонстрировать более 20 таких фигур.
В ведомстве сообщили, что отработал пилотажную программу летчик 831-й бригады тактической авиации.
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Летчик выполнил фигуры высшего пилотажа
В целом летная "хореография" длится с десяток минут. За это время летчик выполняет более 20 фигур:
- взлет,
- далее "Петля Нестерова", или как ее часто называют "Мертвая петля",
- после – ряд других сложных маневров: "Колокол", "Перевернутый полет", "Бочка".
Каждая из фигур высшего пилотажа – элемент реального боя, а не просто красивый маневр в воздухе,
– отмечают в Минобороны.
К слову, к исполнению таких фигур допускают летчиков в идеальной физической форме, ведь во время выполнения трюков уровень нагрузки на организм и кровеносную систему возрастает в 8 раз.
Выполнение летчиком фигур высшего пилотажа: смотрите видеоОбратите внимание! Ранее стало известно, что на День Независимости в Киеве проведут торжественный концентр и парад войск. На Крещатике запланирован пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.