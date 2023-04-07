Легендарный пилот Karaya показал видео своего вылета на боевом истребителе

Легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya показал свой вылет на боевом истребителе. На видео можно увидеть украинские пейзажи.

Пилот подписал кадры словами известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры. Обнародовал видео в соцсетях 6 апреля.

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Какое видео показал известный пилот Karaya

На кадрах видно, как пилот летит на истребителе в заснеженном украинском поле. Вероятно, это утро или вечер, ведь солнце виднеется на горизонте.

Как же красива наша страна,

– написал пилот.

Кадры Вадим Ворошилов подписал также стихотворением Владимира Сосюры, которое поэт написал еще в 1944 году:

"Любите Украину, как солнце, любите,

как ветер, и травы, и воды…

В счастливое время и в радости миг,

любите в час непогоды".

Пилот показал украинские земли из кабины истребителя: смотрите видео

Стоит отметить, что недавно пилот, являющийся Героем Украины, рассказывал, что нам нужны современные истребители.

Вадим Ворошилов объяснял, что Украина благодарит партнеров за передачу МиГ-29, ведь это повысит обороноспособность и эффективность выполнения задач, а также будет хорошим резервом для укомплектования и ремонта самолетов.

Они (МиГ-29 – 24 Канал) помогут в выполнении текущих задач, но не дадут потенциала для наступательных действий и завоевания полного владычества в воздухе,

– заявил пилот.

По его словам, нам нужны именно современные самолеты как F-16.

Кратко о Вадиме Ворошилове