Легендарный пилот Karaya показал видео своего вылета на боевом истребителе

7 апреля 2023, 18:02
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Источник:

Karaya

Легендарный пилот Вадим Ворошилов с позывным Karaya показал свой вылет на боевом истребителе. На видео можно увидеть украинские пейзажи.

Пилот подписал кадры словами известного украинского поэта и писателя Владимира Сосюры. Обнародовал видео в соцсетях 6 апреля.

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Какое видео показал известный пилот Karaya

На кадрах видно, как пилот летит на истребителе в заснеженном украинском поле. Вероятно, это утро или вечер, ведь солнце виднеется на горизонте.

Как же красива наша страна,
– написал пилот.

Кадры Вадим Ворошилов подписал также стихотворением Владимира Сосюры, которое поэт написал еще в 1944 году:

"Любите Украину, как солнце, любите,
как ветер, и травы, и воды…
В счастливое время и в радости миг,
любите в час непогоды".

Пилот показал украинские земли из кабины истребителя: смотрите видео

 

Стоит отметить, что недавно пилот, являющийся Героем Украины, рассказывал, что нам нужны современные истребители.

Вадим Ворошилов объяснял, что Украина благодарит партнеров за передачу МиГ-29, ведь это повысит обороноспособность и эффективность выполнения задач, а также будет хорошим резервом для укомплектования и ремонта самолетов.

Они (МиГ-29 – 24 Канал) помогут в выполнении текущих задач, но не дадут потенциала для наступательных действий и завоевания полного владычества в воздухе,
– заявил пилот.

По его словам, нам нужны именно современные самолеты как F-16.

Кратко о Вадиме Ворошилове

  • Легендарный пилот родился 2 февраля 1994 в Кременчуге Полтавской области. Учился в Кременчугском военном лицее, впоследствии – в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.
  • С 2016 года был лётчиком 204-й бригады тактической авиации. В 2017 году стал лучшим молодым лётчиком воздушного командования "Юг".
  • В 2021 году уволился из ВСУ. С начала полномасштабного вторжения снова возобновился на службе.
  • В октябре 2022 года пилот сбил 5 вражеских дронов. После этого понял, что самолет поврежден и сумел спастись. Следует упомянуть, что он смог отвести поврежденный самолет от населенного пункта.
  • В декабре 2022 года Владимир Зеленский присвоил пилоту звание Героя Украины. Майора наградили орденом "Золотая Звезда" за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Автор: Діана Квасневська