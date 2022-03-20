Летела на мирных жителей: ВСУ сбили еще одну ракету "Точка-У"

Оккупанты продолжают террор в отношении украинцев. Не гнушаются они бить и из тяжелого вооружения, в частности из ракетного комплекса "Точка-У".

Еще одну такую ​​ракету снова удалось сбить украинским защитникам. Соответствующее фото 20 марта опубликовал командир добровольческого батальона МВД "Луганск-1" Артем Витко.

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Где сбили ракету "Точка-У" – пока нет информации. Судя по месту назначения батальона Витка, это произошло где-то в Луганской области.

Лишь известно, что ракета летела на мирных жителей. На обнародованном фото видно, что большая ее часть упала в лесу.

Наши сбили ракету "Точка-У", которая летела на мирных жителей,

– написал Витко.

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Полное фото с ракетой "Точка-У", которую сбили украинские воины / Фото взято с телеграмма "Правда Витка"

Что известно о ракетном комплексе "Точка" Его создали еще в Советском Союзе. Официально приняли на вооружение в 1975 году, а серийное производство ракет началось на 2 года раньше – в 1973 году.



Этот комплекс является тактическим или дивизионным. Ракета имеет боеголовку массой 482 килограмма и могла оснащаться разными типами боевой части, включая ядерную.



Модернизированный ракетный комплекс получил название 9К79-1 "Точка-У". Он начал поступать в войска в 1989 году. "Точка-У" имела увеличенную до 120 километров дальность, и улучшенное до 95 метров круговое вероятное отклонение.

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