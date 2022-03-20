Ще одну таку ракету знову вдалося збити українським захисникам. Відповідне фото 20 березня опублікував командир добровольчого батальйону МВС "Луганськ-1" Артем Вітко.

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Де збили ракету "Точка-У" – наразі інформації немає. Судячи з місця призначення батальйону Вітка, це сталося десь на Луганщині.

Лише відомо, що ракета летіла на мирних жителів. На оприлюдненій світлині видно, що велика її частина впала в лісі.

Наші збили ракету "Точка-У", яка летіла на мирних жителів,

– написав Вітко.

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Повне фото з ракетою "Точка-У", яку збили українські воїни / Фото взято з телеграму "Правда Вітка"

Що відомо про ракетний комплекс "Точка" Його створили ще в Радянському Союзі. Офіційно прийняли на озброєння в 1975 році, а серійне виробництво ракет почалося на 2 роки раніше – в 1973 році.



Цей комплекс є тактичним або дивізійним. Ракета має боєголовку масою 482 кілограмів і могла оснащуватися різними типами бойової частини, включно з ядерною.



Модернізований ракетний комплекс отримав назву 9К79-1 "Точка-У". Він почав надходити у війська в 1989 році. "Точка-У" мала збільшену до 120 кілометрів дальність, і поліпшене до 95 метрів кругове імовірне відхилення.

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