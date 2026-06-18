Летели баллистические ракеты и сотни дронов: в Военно-воздушных силах рассказали подробности атаки на Украину

В ночь на 18 июня Россия атаковала Украину с помощью ударных беспилотников и ракет. Большинство воздушных целей удалось сбить силам ПВО.

Впрочем, к сожалению, избежать попаданий не удалось. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Як ППО відбила атаку?

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска совершили очередную комбинированную атаку. Вечером 17 июня враг запустил 7 баллистических ракет "Искандер-М" и С-400 с территории Воронежской, Брянской и Курской областей России.