Об этом сообщили в Воздушных силах. Там указали, что атака началась еще с шести вечера 22 марта.

Как отработала ПВО в ночь на 23 марта?

Было сбито/подавлено 234 БпЛА. Это данные на 8 утра и они еще не окончательные, ведь атака продолжается.

В общем россияне запустили 251 ударный БпЛА.

Среди них были дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. "Шахедов" – около 150.

Атака была из Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированного Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 17 ударных БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях,

– написали в Воздушных силах.