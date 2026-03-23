Про це повідомили в Повітряних силах. Там указали, що атака почалася ще з шостої вечора 22 березня.
Як відпрацювала ППО в ніч на 23 березня?
Було збито/подавлено 234 БпЛА. Це дані на 8 ранку і вони ще не остаточні, адже атака триває.
Загалом росіяни запустили 251 ударний БпЛА.
Серед них були дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів. "Шахедів" – близько 150.
Атака була з Брянська, Орла, Курська, Міллєрово, Приморсько-Ахтарська, а також з тимчасово окупованого Гвардійського в Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях,
– написали в Повітряних силах.