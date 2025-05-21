Россия готовится к летнему наступлению: в ЦПД сказали, какие направления под угрозой

Россия не собирается идти на прекращение огня и перемирие, а готовится к летнему наступлению. Фактически они уже его начали, но не все так просто.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. По его словам, фактически наступление России уже началось по всей линии фронта. Боевые действия различной интенсивности происходят на многих направлениях.

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Чего ожидать летом

Как отметил Коваленко, самые интенсивные боевые действия происходят на Востоке Украины. Тут можно говорить о Лиманском, Торецком, Покровском и Кураховском направлениях. Параллельно идут менее интенсивные атаки на Запорожском направлении. На Харьковщине враг также активизировался.

О Сумской области. Враг там заметно активизировался. Сейчас он активно работает по пограничье авиацией и артиллерией. Там достаточно значительная группировка. Россия может планировать определенные наступательные действия в приграничье. Основные события, вероятно, начнутся с июля-августа. Тогда будет заметно обострение боевых действий,

– сказал Коваленко.

Добавим, начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрея Помагайбуса сообщил, что Россия стягивает определенные войска ближе к государственной границе в Харьковской области. Это может свидетельствовать о подготовке к атакам.

Кроме того, представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин уже заявил, что Россия фактически начала летнее наступление. Россияне, конечно же, врут о готовности к мирным переговорам.