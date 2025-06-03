"Это будет комбинация": какие цели ставит Россия на время летнего наступления
- Россия планирует осуществить военное давление на Украину во время летнего наступления, также используя пропаганду и манипуляции для получения выгодной позиции на переговорах.
- Украина продолжает придерживаться стратегии, направленной на истощение российских возможностей, чтобы достичь необходимого результата на переговорах или на поле боя.
Россия планирует осуществить максимальное давление на Украину, чтобы получить выгодную позицию на переговорах. Речь идет не только о военных усилиях оккупантов.
Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, отметив, что во время летнего наступления Кремль использует пропаганду и манипуляции. У Украины же остается неизменная стратегия относительно войны.
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О целях России во время летнего наступления
По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям, во время летнего наступления Россия будет пытаться наступать по всей линии фронтана Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Запорожье Таким образом российский диктатор планирует создавать психологическое давление на Украину и ее партнеров, раздувая минимальные успехи.
Захватят россияне, например, два села, а Путин скажет, что захватили половину Сумщины. Это будет комбинация военного и психологического давления. Путин будет действовать так, чтобы заставить Украину пойти на максимальные уступки на переговорах,
– подчеркнул он.
Между тем Украина должна не вестись на российские манипуляции и придерживаться мнений сенатора-республиканца Линдси Грэма. Недавно он заявил, что за год карта боевых действий практически не изменилась, поэтому все "успехи" россиян – это пропаганда.
"Наша задача сегодня – накапливая собственные возможности, максимально истощать российские способности вести войну, чтобы потом получить нужный результат или на переговорах, или на поле боя. Мы должны придерживаться только этой стратегии", – сказал Богданов.
Кстати, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Николай Белесков сообщил, что план России заключается в том, чтобы "попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта". Однако приоритетом для оккупантов станут Покровск и Константиновка.