Основное давление будет на 2 точки: полковник запаса спрогнозировал планы россиян на летнюю кампанию

Россияне, вероятно, начали летнее наступление. Ситуация на Донецком направлении сложная, ведь оккупанты пытаются прорвать линию обороны украинских военных. Россия выбрала 2 важные точки для попыток продвижения.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что в основном оккупанты будут давить в районе Константиновки и Покровска. Это одна из главных задач на летнюю кампанию.

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В чем заключается план России

Роман Свитан подчеркнул, что основная задача России сейчас заключается в том, чтобы расширить сухопутный коридор. Для этого противник стремится полностью захватить левый берег Запорожской и остальную часть Донецкой области.

Россияне застряли под Покровском и Константиновкой. Без успеха на этих направлениях дальнейшее продвижение российского фронта невозможно. Они это понимают,

– сказал военный эксперт.

Оккупанты перебрасывают значительное количество мощностей к этим двум точкам. Силы обороны также пытаются подтягивать туда свои резервы.

Какая ситуация в районе Константиновки и Покровска: смотрите на карте

По словам Свитан, к сожалению, соотношение украинских и российских сил значительно различаются в пользу противника, говорится о 1 к 7, или 1 к 10.

Это плохое соотношение, поэтому ставить в строй надо силовиков, правоохранителей, чтобы усилить направление вдоль линии фронта. Необходимо несколько десятков тысяч и это возможно,

– высказался он.

Военный эксперт предположил, что враг также может усилить давление на направлении Купянск - Лиман, чтобы давить на Славянск.