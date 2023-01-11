Тренировка или подготовка к наступлению: британская разведка оценила летные учения в Беларуси
Источник:Министерство обороны Великобритании
8 января минобороны Беларуси объявило о проведении в стране совместных с Россией летно-тактических учений. Они продлятся с 16 января по 1 февраля.
Так, 8 января авиакорректировщики зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых из них есть отметки оккупантов – "Z".
Обратите внимание У Лукашенко есть проблема: вступит ли Беларусь в войну против Украины
Что означают летные учения в Беларуси
Как заявили в британской разведке, новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.
Несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в основном вовлечены в учения. Эксперты полагают, что они вряд ли станут надежной наступательной силой.
Что происходит на территории Беларуси
- Россия перекинула в Беларусь еще один эшелон с военной техникой. Оккупанты перекинули технику из Воронежской области, граничащую с Луганской.
- Недавно в Беларусь поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.
- Также Россия отправила на территорию Беларуси 9 вертолетов для совместных военных учений.
- В ночь на 7 января оккупанты отправили в Беларусь еще один эшелон, в котором было 700 – 800 российских захватчиков.
- Напомним, что во второй половине января Россия и Беларусь планируют совместные летные учения. Они намерены использовать все аэродромы в Беларуси.