Тренировка или подготовка к наступлению: британская разведка оценила летные учения в Беларуси

8 января минобороны Беларуси объявило о проведении в стране совместных с Россией летно-тактических учений. Они продлятся с 16 января по 1 февраля.

Так, 8 января авиакорректировщики зафиксировали прибытие всего 12 вертолетов Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. На некоторых из них есть отметки оккупантов – "Z".

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Что означают летные учения в Беларуси

Как заявили в британской разведке, новое размещение российской авиации в Беларуси, скорее всего, является настоящими учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины.

Несмотря на то, что Россия удерживает в Беларуси большое количество сил, они в основном вовлечены в учения. Эксперты полагают, что они вряд ли станут надежной наступательной силой.

Что происходит на территории Беларуси