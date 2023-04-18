В Броварах мужчину покусал летучая мышь, – СМИ

В сети появилась информация о том, что в Броварах, а именно – в парке "Победа", летучая мышь укусила мужчину. Известно, что ему уже дают все необходимое лечение.

Весна – это период, когда животные, в частности летучие мыши, просыпаются с зимней спячки. В это время следует быть очень аккуратным, ведь рукокрылая мышь может даже укусить.

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Что известно об инциденте в Броварах

Собственно, в понедельник, 17 апреля, местные СМИ Броваров в Киевской области проинформировали, что в парке "Победа" мужчину искусала летучая мышь.

Сослались медиа на директора Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней МЗ Украины" Елену Левченко. Она подняла этот вопрос во время оперативного совещания.

В настоящее время мужчина получает антирабическое лечение,

– говорится в источнике.

Кроме того, там отмечено, что это далеко не первый случай, когда домашние или бездомные животные кусают людей.

Животные нуждаются в нашей помощи

Вспомним к этой теме, что братья наши меньшие лишь иногда могут приносить несчастье, но в большинстве своем они являются нашими верными компаньонами, которые способны даже разделять горе в трудную минуту. Но это, очевидно, речь идет о котах и собаках, а не летучих мышах.

Вместе с тем животные в современном мире – даже дикие – не могут без людей. В частности, с приходом весны участились случаи, когда в парках и скверах белки падают людям на головы. Происходит это как в Киеве, так и других городах и областях.

Зоозащитники призывают помогать белкам. Чаще всего падают с деревьев именно дети белок. Нужно в таком случае просто проследить, чтобы мама-белка забрала своего ребенка домой и его никто не съел. Это займет всего несколько минут вашего драгоценного времени, но может столько пользы принести природе.

Если с вас укусила летучая мышь, собака или какое-то другое существо, следует обязательно обратиться к врачам за медицинской помощью.