11 лет за посты в соцсетях: заместитель председателя партии "Яблоко" получил приговор

В России отправили в тюрьму оппозиционного политика Льва Шлосберга за репост в социальных сетях. Он около 30 лет был членом партии "Яблоко".

Это единственная в России партия, выступающая за прекращение войны. Об этом сообщила "Медиазона".

Что известно о деле?

Судья Псковского городского суда приговорила политика к 11 годам и 1 месяцу колонии. Его обвиняют в "повторной дискредитации российской армии" и "военных фейках". По этим статьям в стране-агрессоре привлекают к ответственности за правду о российских военных преступниках.

Заседание проходило без стороны защиты. Самого обвиняемого никто не допрашивал.

Дело о "фейках" возбудили из-за репоста в телеграм-канале подсудимого 25 февраля 2022 года. Там была изображена окровавленная женщина и Путин. Рядом были размещены слова: "Ее кровь… Его руки".

Также Шлосберга обвинили в дискредитации армии из-за видео, которое он разместил в российской социальной сети "Одноклассники" 12 января 2026 года. Там проходили дебаты на тему "Вонючий мир или справедливая война", в которых участвовали Шлосберг и историк Юрий Пивоваров. Политик в ходе дискуссии выступал за "быстрое прекращение огня в Украине".

Шлосберг заявил, что пост в телеграм-канале был опубликован до появления соответствующей статьи Уголовного кодекса России. Также он сказал, что высказывания на дебатах, в которых его обвиняют, принадлежат его оппоненту, с позицией которого он спорил.

Отметим, что, несмотря на критические высказывания в адрес Кремля и войны, Лев Шлосберг запомнился рядом скандальных заявлений.

После операции ВСУ в Курской области летом 2024 года политик раскритиковал российских эмигрантов, поддерживавших действия Украины на территории России. Шлосберг называл их "партией чужой крови".

Также он заявлял, что Украина не является жертвой в российско-украинской войне. По его словам, "тот, кто оказывает сопротивление, – не является жертвой".