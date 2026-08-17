Це єдина в Росії партія, яка виступає за припинення війни. Про це повідомила "Медіазона".

Що відомо про справу?

Суддя Псковського міського суду дала політику 11 років та 1 місяць колонії. Його звинувачують у "повторній дискредитації російської армії" та "військових фейках". За цими статтями в країні-агресорці притягають до відповідальності за правду про російських воєнних злочинців.

Засідання проходило без сторони захисту. Самого обвинуваченого ніхто не допитував.

Справу про "фейки" відкрили через репост у телеграм-каналі підсудного 25 лютого 2022 року. Там була зображена закривавлена ​​пані та Путін. Поряд були розміщені слова: "Її кров… Його руки".

Також Шлосберга звинуватили у дискредитації армії через відео, яке він розмістив у російській соцмережі "Однокласники" 12 січня 2026 року. Там були дебати на тему "Смердючий мир чи справедлива війна», в яких брали участь Шлосберг та історик Юрій Пивоваров. Політик у дискусії виступав за "швидке припинення вогню в Україні".

Шлосберг заявив, що пост у телеграм-каналі опублікований до появи відповідної статті кримінального кодексу Росії. Також він сказав, що висловлювання на дебатах, в яких його звинувачують, належать його опоненту, з позицією якого він сперечався.

Зазначимо, що попри критичні висловлювання в бік Кремля та війни, Лев Шлосберг запам'ятався низкою скандальних заяв.

Після операції ЗСУ в Курській області влітку 2024 року, політик розкритикував російських емігрантів, які підтримували українські дії на території Росії. Шлосберг називав їх "партією чужої крові".

Також він заявляв, що Україна не є жертвою у російсько-українській війні. За його словами, "той хто чинить супротив – не є жертвою".