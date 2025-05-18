Папа Римский Лев XIV прошел процедуру интронизации в Ватикане 18 мая. Теперь священнослужитель официально стал главой Римско-католической церкви.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на онлайн-трансляцию интронизации Папы.

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Лев XIV официально стал Папой Римским

18 мая на площади Святого Петра состоялась интронизация Папы Римского. Это была литургическая служба, которую посетило много людей, в том числе и иностранные лидеры.

Папа Римский интронизировался примерно после 12:15. Новому понтифику вручили палий – полоску овчины, символизирующий его роль пастуха. Его положили на плечи с тремя булавками, что символизировали гвозди с распятия Христа.

Также Льву XIV вручили Перстень рыбака, названный в честь первого Папы Римского, святого Петра, который был рыбаком по профессии. Это ознаменовало начало понтификата нового главы Римско-католической церкви.

Папа Лев XIV интронизировался на пост понтифика / Видео "Новости.LIVE"

Современная папская интронизация, развившаяся из формы, установленной Иоанном Павлом I, вписана в мессу и включает формальное возложение палии, символа всемирной юрисдикции римского папы, на недавно избранного папу кардиналом-протодиаконом.

До Льва XIV четверо римских пап прошли не коронацию, а лишь интронизацию: Иоанн Павел I, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск.

Папа Бенедикт XVI также сделал короче присягу повиновения, которую кардиналы приносят по одному в течение мессы (все кардиналы предварительно приносят присягу повиновения во время избрания папы римского согласно обычным правилам проведения конклава).

К слову, нового Папу Римского избрали кардиналы на конклаве вечером 8 мая. Тогда из Сикстинской капеллы, где заседали священнослужители, пошел белый дым, что означало, что нового Папу выбрали.

Позже стало известно, что новым понтификом стал Роберт Фрэнсис Прево, который выбрал имя Лев XIV. Он является первым американцем на посту Папы.